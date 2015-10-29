Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Главный тренер «Виллановенсе»: «После ничьей с «Барселоной» мои игроки сходят с ума»

    Главный тренер "Виллановенсе" Хулио Кобос поделился впечатлениями от матча 1/16 финала Кубка Испании с "Барселоной", который закончился нулевой ничьей. По словам специалиста, такой результат не является случайностью. Напомним, ответная встреча между этими командами состоится 2 декабря на "Камп Ноу".

    "Мои футболисты сходят с ума от радости после ничьей с "Барселоной". Они вошли в историю. Но должен сказать, что такой результат не является случайностью. Это плод работы нескольких месяцев. Конечно, "Барселона" вышла на поле без нескольких своих звезд, однако это решение Луиса Энрике, который, полагаю, всегда ищет наилучшее для своей команды", — сказал Кобоса.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.10.2015 08:49
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: -305

      Недовольный 29 октября 2015, 16:12

      Чувак,не лови звезду!Барса играла втоорым составом,без каких нафиг нескольких звезд?Полностью молодежь,за исключением Матье,да Бартры) А твоя команда в 10 щей стояла в обороне,и молодые просто не понимали что делать в такой ситуации.В барсе проповедуется игра низом на больших скоростях,контроле мяча,а поле на вашем стадионе было такого отвратного качества,что они все время пытались навешивать,так как больше там ничего и не получилось бы.Я хоть и не болею за барсу,но очевидные вещи нужно признавать.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +61

      Hiddink95 > Недовольный 29 октября 2015, 17:25

      да, но есть 1 парадокс: несколько сезонов назад, когда Барса играла 2-ой групповой этап подряд с Рубином, в домашнем матче Гвардиола выпустил на поле молодёжь во главе со "стариком" Пинту, и Барса тогда выиграла, а до этого 3 матча подряд не могли выиграть основой

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -305

      Недовольный > Hiddink95 29 октября 2015, 20:19

      Если честно абсолютно не понял к чему ты это написал)Полагаю ты не смотрел матч,раз написал это. Свой комментарий я оставил исключительно потому,что тренер Виллановенсе считает что сделал что-то сверхнереальное сыграв с барсой 0-0,но на деле было так как я написал.Отвратное поле которое не позволяло молодым игрокам барсы действовать так как их приучают играть,в короткий пас,и стояние всей команды соперника в своей штрафной изредка выбираясь на половину барсы явилось следствие того что они смогли отстоять ничью.А он говорит так как будто он ее вырвал когда в составе играли все гранды барсы.Я думаю что даже если в ответной встречи выйдет второй состав как в этом матче,то на Кам Ноу качество поля хотя бы не помешает игрокам барселоны демонстрировать своё мастерство и думаю что все закончится уверенной победой.Посмотри ответную встречу,и ты увидишь что я имел в виду)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +61

      Hiddink95 > Недовольный 29 октября 2015, 23:45

      да, этот матч я действительно не смотрел, но я был наслышан о том, что поле было тесноватым. И какой бы ни был состав у барсы в ответной встрече, исход очевиден, и все это знают

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -305

      Недовольный > Hiddink95 30 октября 2015, 17:04

      ахаха,всем да не всем)Нам с тобой понятно кто скорее всего победит,а вот тренер Виллановенсе после 0-0 и его речей о результате который не является случайностью,теперь наверняка намерен их обыграть)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11