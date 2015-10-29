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    Пурье: «Думаю, зацепим очки в матче с ЦСКА»

    Нападающий "Уфы" Марвин Пурье поделился мнением о предстоящем матче 14-го тура Российской футбольной Премьер-лиги против ЦСКА, который состоится в субботу, 31 октября, на "Арене Химки". По словам футболиста, его команде будет противостоять самый сильный клуб в РФПЛ.

    "Нам будет противостоять топ-клуб, самый сильный соперник в нынешнем чемпионате, но, думаю, тренер подберет нам правильную тактику на матч, и мы сыграем на сто процентов. Ребята очень сильно хотят победить, и, думаю, мы зацепим очки в Москве", — сказал Пурье.

    Источник: ФК «Уфа»

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    29.10.2015 08:15
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +554

      CSKA №1 30 октября 2015, 13:57

      Зацепят в очко 100%!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 29 октября 2015, 19:44

      ПЕРЕБЬЮТСЯ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 29 октября 2015, 15:51

      И премию получат

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      Bob за ЦСКА 29 октября 2015, 14:39

      Игрок"Уфы" по имени Марвин
      Тут в интервью сказал недавно,блин,
      Что хочет с ЦСКА сыграть победно...
      Заметим игроку: "Хотеть- НЕ ВРЕДНО!"

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +658

      RUSARM 29 октября 2015, 12:15

      Ну что ж,может зацепят-в очко!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1497

      алекс88 29 октября 2015, 09:52

      На своё очко только ни с кем не спорьте

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 29 октября 2015, 09:47

      Конечно зацепят очки, только с толстым стеклом

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 29 октября 2015, 09:23

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Желаю Уфе зацепить очко ЦСКА.

      -8
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