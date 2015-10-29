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    Комментатор ESPN: «Слуцкий недостаточно гламурный и раскрученный»

    Комментатор Российской футбольной Премьер-лиги на телеканале ESPN Джон Брэдли высказался относительно слухов о том, что главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий входит в сферу интересов "Челси". По словам журналиста, 44-летнему специалисту стоит начать карьеру в Англии с середняка, чтобы после на него обратили внимание большие клубы.

    "Что в Англии знают о Слуцком? Немногое. Уверен, среднестатистический болельщик не осведомлен о том, насколько он хорош! Потрясающе, как Слуцкий на протяжении нескольких лет сражается с "Зенитом", бюджет которого ощутимо превышает средства ЦСКА. У меня нет сомнений, что Слуцкий готов к работе на самом высоком уровне, но я за ним давно слежу… А британская пресса и болельщики относятся к возможному назначению Слуцкого скептически. Хотя, разумеется, с выходом сборной России на чемпионат Европы о тренере стало известно больше.

    Слуцкий готов к работе в большом клубе, но у него есть проблема: для "Челси" Леонид недостаточно гламурный и раскрученный. Посмотрите на предыдущих тренеров клуба: Моуринью, Анчелотти, Бенитес, Виллаш-Боаш… В Англии существует подобие клейма на футболистов и тренеров из Восточной Европы. Тут боятся приглашать людей из России и стран СНГ. Но Слуцкий может изменить отношение к этому" – сказал Брэдли.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    29.10.2015 07:58
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +300

      Zeff 29 октября 2015, 15:28

      Ну пусть губы накрасит, что ли.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +167

      астраханец 29 октября 2015, 11:42

      Он не справится. Игроки не будут его слушать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29

      RMden 29 октября 2015, 10:18

      Абрамка захочет,то трениром будет и жук и жаба.....

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +195

      Yellow 91 29 октября 2015, 10:10

      Давно пора или челси или мю, или тотенхем возглавить, нормальный тренер), получше ван гала и т.д

      7
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