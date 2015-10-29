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    «Скендербеу» подозревают в участии в договорных матчах

    Соперник московского "Локомотива" по групповому этапу Лиги Европы албанский "Скендербеу" подозревается в коррупции и договорных матчах, сообщает организация Federbet, которая путем мониторинга ставок по всему миру, пытается бороться с "договорняками".

    По информации источника, под подозрение попал матч против "Спортинга" (5:1), где при счете 4:0 на 69-й минуте, было сделано огромное количество ставок на то, что немотивированные португальцы забьют пятый гол.

    "Команда без шансов в еврокубках может больше денег заработать на ставках. Какие еще доказательства нужны, чтобы УЕФА что-то предприняла? Все говорят о чуде, которое совершила Албания, отобравшись на Евро-2016. Но в стране уже 15 лет организовывают договорные матчи", - заявил представитель Federbet Франческо Баранка.

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.10.2015 07:13
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -305

      Недовольный 29 октября 2015, 16:22

      Если честно матч показался странным.Быстрое удаление у Албанцев, сразу два пенальти в конце тайма...только не пойму,с чего вдруг они решили что португальцы были не мотивированы забить пятый мяч?Они проиграли Локо,у соперника удаление,разница мячей может решить многое в конце этапа,разве этого не достаточно для мотивации?

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      Рейтинг: +6045

      GoldPlayFIFARus9 29 октября 2015, 12:01

      Да и их сборную подозревают в договорняках,чего стоит только скандал с Арменией.Я уж молчу о их грязной провокации в гостевом матче с сербами!

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      Рейтинг: +137

      coocoo 29 октября 2015, 11:42

      15 лет? а до этого было все честно?

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 29 октября 2015, 09:34

      Не докажут ничего!

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