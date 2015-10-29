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    Аллегри: «Мы не справлялись с давлением со стороны «Сассуоло»

    Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри поделился впечатлениями от матча десятого тура итальянской Серии А против "Сассуоло" (0:1). По словам специалиста, его команда проиграла из-за стандарта, который не должна была дарить сопернику.

    "Очень обидно за то, как мы провели этот матч. Мы слишком агрессивно реагировали в некоторых моментах, нарушали правила и дарили сопернику стандарты. Мы не справлялись с давлением со стороны "Сассуоло".

    При победах и проигрышах все решают детали. Мы проиграли из-за стандарта, который не должны были дарить сопернику. Позже мы заработали удаление, что говорит о том, что игроки действовали недостаточно ответственно. Серия А – очень сложный чемпионат, чтобы побеждать, нужно выкладываться полностью в каждом матче", - сказал Аллегри.

    Источник: Football Italia

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    29.10.2015 06:59
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