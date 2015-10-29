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    «Барселона» намерена заключить контракт с Месси до конца карьеры

    Руководство "Барселоны" собирается заключить новый контракт с форвардом Лионелем Месси.

    Каталонцы рассчитывают, что 28-летний аргентинец завершит карьеру в испанском клубе. Срок действующего контракта Месси с опцией выкупа в 250 миллионов евро истекает в 2018 году, но "Барселона" готова продлить соглашение на улучшенных условиях.

    Также отмечается, что приоритетным варинатом для руководства сине-гранатовых является продление контракта с нападающим Неймаром. Соглашение с которым истекает уже в 2018 году.

    Источник: Sport.es

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    29.10.2015 06:48
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -305

      Недовольный 29 октября 2015, 16:30

      Думаю Месси достаточно честен,чтобы выполнить свое обещание завершить карьеру в Ньюэллс Олд Бойз. Его бабушка была-бы этому очень рада

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    • ...
      Рейтинг: +40

      Goosfraba 29 октября 2015, 08:17

      Куда уж лучше?!?!?

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