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    Бакаев: «В следующем сезоне точно победим «Кубань»

    Полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев поделился впечатлениями от матча 1/8 финала Кубка России с "Кубанью" (0:1). По словам 19-летнего футболиста, его команде нужно работать и исправлять ошибки.

    "Пытался обострить, помочь команде. К сожалению, помочь не удалось. Очень обидно, должны были обыгрывать "Кубань", брать реванш, но что-то пошло не так. Надо работать, исправлять. Теперь все силы необходимо бросить на чемпионат и занять достойное место, которое заслуживает "Спартак".

    "Спартак" 11 лет не побеждает "Кубань" на ее поле? Большого значения не имеет, но все равно это нужно исправлять. Рано или поздно победим, в следующем сезоне точно. Был боевой настрой. Готовились очень серьезно, но был не наш день", - сказал Бакаев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    29.10.2015 06:12
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3469

      FRZZ 29 октября 2015, 11:01

      При Аленичеве вряд ли...

      0
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      Рейтинг: +354

      REDAT 29 октября 2015, 08:05

      Молодцы "Кубань" с победой!!!!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 29 октября 2015, 08:03

      Для Спартака достойное место в ЧР шестое и не выше.

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