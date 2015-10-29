Кубок английской лиги. «МЮ» проиграл «Миддлсбро» в серии пенальти

«Манчестер Юнайтед» вылетел из 1/8 финала Кубка английской лиги, уступив на своем поле «Миддлсбро». Основное время матча завершилось вничью – 0:0, в дополнительное время команды также не смогли открыть счет.

В серии пенальти гости были удачливее – 3:1. В составе «Юнайтед» свои попытки не реализовали Уэйн Руни, Майкл Кэррик и Эшли Янг.

Кубок английской лиги. 1/8 финала

Манчестер Юнайтед – Миддлсбро – 0:0 (0:0; 1:3 по пенальти)

Манчестер Юнайтед: Ромеро, Дармиан, Смоллинг, Блинд, Рохо (Янг, 61), Кэррик, Феллаини, Лингард, Перейра, Депай (Марсьяль, 71), Уилсон (Руни, 46).