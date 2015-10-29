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    Кубок английской лиги. «МЮ» проиграл «Миддлсбро» в серии пенальти

    «Манчестер Юнайтед» вылетел из 1/8 финала Кубка английской лиги, уступив на своем поле «Миддлсбро». Основное время матча завершилось вничью – 0:0, в дополнительное время команды также не смогли открыть счет.

    В серии пенальти гости были удачливее – 3:1. В составе «Юнайтед» свои попытки не реализовали Уэйн Руни, Майкл Кэррик и Эшли Янг.

    Кубок английской лиги. 1/8 финала

    Манчестер Юнайтед – Миддлсбро – 0:0 (0:0; 1:3 по пенальти)

    Манчестер Юнайтед: Ромеро, Дармиан, Смоллинг, Блинд, Рохо (Янг, 61), Кэррик, Феллаини, Лингард, Перейра, Депай (Марсьяль, 71), Уилсон (Руни, 46).

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.10.2015 01:50
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +61

      Hiddink95 29 октября 2015, 17:28

      Люди, да будет вам известно, что МЮ ещё с 2004-го года постоянно сливает этот кубок Лиги, ибо он ничего не даёт, да и по значимости он совсем недорогой для таких команд, как МЮ, Челси, Ман Сити и Арсенал, который кстати тоже не ценит этот трофей

      0
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      Рейтинг: +29

      RMden 29 октября 2015, 10:27

      А я МЮ давно не уважаю... При Ферге по блату победы были, а тут блат закончился!!!

      0
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      Рейтинг: +146

      Serjinho 29 октября 2015, 09:08

      му-му хрю-хрю
      убогий мешочек продолжает радовать

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +853

      джон базелон 29 октября 2015, 08:13

      Гоните Гала в шею!!

      0
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 29 октября 2015, 07:29

      опять 25 (

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +86

      Тони Монтана 29 октября 2015, 05:41

      позор

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