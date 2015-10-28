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    Дзюба: «Наслаждаюсь футболом с великолепными одноклубниками»

    Форвард «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал результат кубкового матча против «Тосно» (5:0), в котором он сделал дубль.

    - Мы находимся в разных весовых категориях. Удачно, что быстро забили мячи. Они немножко надломили соперника, стало понятно, что шансов не остается. Но у них был момент в самом начале. Реализуй его, все могло быть по-другому. Не сказать, что прямо легкий матч.

    - Вам восемь мячей осталось до «Клуба 100». Есть планы войти туда уже в этом году?
    - Загадывать можно все что угодно. Я просто наслаждаюсь футболом, игрой со своими партнерами, моментами. Дай бог, чтобы с Халком все было хорошо, потому что он ключевой наш игрок. Я не задумываюсь о голах, а просто хочу получать удовольствие, проводя на поле каждую минуту с такими великолепными одноклубниками.

    Источник: ФК «Зенит»

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    28.10.2015 23:23
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +422

      TRELL 29 октября 2015, 13:28

      Дзюбе не хватает мастерства! Он хорошо смотрится на поле. Но огромное кол-во 100% моментов запарывает! Ещё есть к чему стремиться.

      0
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      Рейтинг: +72

      HardPony 29 октября 2015, 01:42

      как только бабло зажмут или штрафанут сразу запоет по другому

      -2
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      Рейтинг: -12

      KosSidFCZP > HardPony 29 октября 2015, 12:40

      Неа,тут отношение другое!!!!)

      1
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      Рейтинг: +10

      killer47 29 октября 2015, 00:18

      Как бы там ни было, он все-таки доказал, что форвард он в своем амплуа таргетмена хороший и забивать может постоянно. Молодец, что еще сказать, и в сборной пришелся ко двору. Не то что щебенщик дношаков, сколько было понтов, ушел он за трофеями, а в итоге отсасывает на 5 месте.

      0
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      Рейтинг: +17

      RustB > killer47 29 октября 2015, 07:04

      Про кого это ты?

      0
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      Рейтинг: -12

      KosSidFCZP > RustB 29 октября 2015, 12:41

      Глушаков

      1
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