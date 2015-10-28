Дзюба: «Наслаждаюсь футболом с великолепными одноклубниками»

Форвард «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал результат кубкового матча против «Тосно» (5:0), в котором он сделал дубль.

- Мы находимся в разных весовых категориях. Удачно, что быстро забили мячи. Они немножко надломили соперника, стало понятно, что шансов не остается. Но у них был момент в самом начале. Реализуй его, все могло быть по-другому. Не сказать, что прямо легкий матч.

- Вам восемь мячей осталось до «Клуба 100». Есть планы войти туда уже в этом году?

- Загадывать можно все что угодно. Я просто наслаждаюсь футболом, игрой со своими партнерами, моментами. Дай бог, чтобы с Халком все было хорошо, потому что он ключевой наш игрок. Я не задумываюсь о голах, а просто хочу получать удовольствие, проводя на поле каждую минуту с такими великолепными одноклубниками.