«Зенит» может потерять Халка на месяц

Полузащитник «Зенита» Халк покинул поле в кубковом матче с «Тосно» из-за болей в задней поверхности бедра. Об этом в эфире «НТВ-Плюс» сообщил защитник команды Луиш Нету.

Завтра бразилец пройдет медобследование, которое покажет серьезность повреждения. В некоторых случаях восстановление после таких травм занимает месяц.

В течение следующего месяца «Зенит» проведет матчи Лиги чемпионов против «Лиона» и «Валенсии», а также матчи Премьер-лиги против «Мордовии», «Локомотива» и «Урала».