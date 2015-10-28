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    «Зенит» может потерять Халка на месяц

    Полузащитник «Зенита» Халк покинул поле в кубковом матче с «Тосно» из-за болей в задней поверхности бедра. Об этом в эфире «НТВ-Плюс» сообщил защитник команды Луиш Нету.

    Завтра бразилец пройдет медобследование, которое покажет серьезность повреждения. В некоторых случаях восстановление после таких травм занимает месяц.

    В течение следующего месяца «Зенит» проведет матчи Лиги чемпионов против «Лиона» и «Валенсии», а также матчи Премьер-лиги против «Мордовии», «Локомотива» и «Урала».

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.10.2015 21:32
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 29 октября 2015, 07:40

      Жаль,а впереди еще игры в ЛЧ.

      0
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      Рейтинг: +72

      HardPony 29 октября 2015, 00:59

      месяц без побед.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2867

      nemolod 28 октября 2015, 23:25

      Уж с Тосной "ржавый погоняла" вполне мог поставить на игру резервистов!

      1
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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 28 октября 2015, 22:47

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Это хорошо!

      -7
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      Рейтинг: +110

      Grub3r > Клим Чугункин. 29 октября 2015, 01:40

      чтоб тебе шары дверью прещемило!

      2
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      Рейтинг: +16

      mustain 28 октября 2015, 22:20

      Вы бы еще Роналду купили и выставили бы против "Отвертка-75" (Задрищенск)

      6
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