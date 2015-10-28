Карпин: «Перед кем я должен извиняться?»

Главный тренер армавирского «Торпедо» Валерий Карпин прокомментировал решение КДК РФС, который дисквалифицировал специалиста на три матча за нецензурную брань в адрес арбитра матча Антона Анопа.

«Нецензурная брань? Была. Но это есть на каждом матче ФНЛ – постоянно слышу, как ругают судей абсолютно все тренеры и большинство футболистов. А наказывают единицы», - заявил Карпин.

Кроме того, наставник черно-белых не собирается приносить свои извинения рефери Анопе.

«Где и перед кем должен извиняться? И за что? Ведь сам Григорьянц говорит, что судья не слышал оскорблений – так у кого просить прощения?», - добавил Карпин.