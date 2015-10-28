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    Карпин: «Перед кем я должен извиняться?»

    Главный тренер армавирского «Торпедо» Валерий Карпин прокомментировал решение КДК РФС, который дисквалифицировал специалиста на три матча за нецензурную брань в адрес арбитра матча Антона Анопа.

    «Нецензурная брань? Была. Но это есть на каждом матче ФНЛ – постоянно слышу, как ругают судей абсолютно все тренеры и большинство футболистов. А наказывают единицы», - заявил Карпин.

    Кроме того, наставник черно-белых не собирается приносить свои извинения рефери Анопе.

    «Где и перед кем должен извиняться? И за что? Ведь сам Григорьянц говорит, что судья не слышал оскорблений – так у кого просить прощения?», - добавил Карпин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.10.2015 21:10
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1532

      starche 1 ноября 2015, 12:20

      Перед всеми.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 29 октября 2015, 00:24

      Перед зрителями.Я вот,на пример не хочу этого от Вас слышать.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 28 октября 2015, 23:35

      Дима1960
      ай,ай,ай,а внешне такой культурный

      -1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 28 октября 2015, 22:08

      В церковь сходи, покайся.

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Zeff 28 октября 2015, 22:44

      Может ещё свечку поставить? За упокой))

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      Рейтинг: +300

      Zeff > андрей андреев 28 октября 2015, 23:10

      Армавирского Торпедо, разве что и собственной тренерской карьеры.

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