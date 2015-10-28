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    КДК оштрафовал «Спартак» на 400 тысяч

    Московский «Спартак» должен заплатить штраф КДК РФС в размере 400 тысяч рублей по итогам матча 13-го тура чемпионата России с «Динамо».

    Красно-белые наказаны за появление постороннего лица на поле, использование и бросание пиротехнических изделий и посторонних предметов, а также за скандирование оскорбительных выражений.

    Краснодарская «Кубань» лишится 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды.

    220 тысяч рублей из-за пиротехники вынуждено будет выложить и руководство самарских «Крыльев Советов».

    Источник: РФС

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    28.10.2015 20:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 29 октября 2015, 00:22

      А почему так мало надо на миллион или на миллиард?

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