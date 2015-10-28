КДК оштрафовал «Спартак» на 400 тысяч

Московский «Спартак» должен заплатить штраф КДК РФС в размере 400 тысяч рублей по итогам матча 13-го тура чемпионата России с «Динамо».

Красно-белые наказаны за появление постороннего лица на поле, использование и бросание пиротехнических изделий и посторонних предметов, а также за скандирование оскорбительных выражений.

Краснодарская «Кубань» лишится 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды.

220 тысяч рублей из-за пиротехники вынуждено будет выложить и руководство самарских «Крыльев Советов».