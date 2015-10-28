Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Матч ТВ» будет сотрудничать с Бондарчуком

    Компания кинорежиссера Федора Бондарчука Art Pictures Vision будет сотрудничать с новым спортивным каналом «Матч ТВ».

    «Сегодня мы создаем качественный и высококонкурентный телевизионный продукт и активно развиваем сотрудничество с продюсерскими центрами и компаниями. Тот опыт, видение и харизма, которыми обладает Федор Бондарчук, помогут нам реализовать самые смелые проекты и идеи. И только в результате такой синергии мы сможем достичь поставленных целей и решить стоящие перед нами амбициозные задачи», – сказала генеральный продюсер телеканала Тина Канделаки изданию "Интерфакс".

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.10.2015 19:47
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 28 октября 2015, 23:53

      А розовые танки будут?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +223

      Dinamo4emp 28 октября 2015, 23:25

      Это не канал уже какой то а шняга

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -305

      Недовольный 28 октября 2015, 22:32

      Мда,канделака теперь явно доказала что ей на спорт полностью до фени)Будем киношки наблюдать....Вангую канал-гумно

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 28 октября 2015, 22:12

      После его "Тихого Дона", Бондарчука нужно подальше держать и от кино, и от телевидения.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4274

      mutabor0992 28 октября 2015, 21:43

      А че не со Спилбергом?Тина и Ко начинают осваивать буджет канала...Гы Гы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      Rrb 28 октября 2015, 20:57

      Все флаги будут там кроме спорта

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11