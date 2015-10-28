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    Коченков: «Переход в «Краснодар» случился неожиданно»

    Новичок «Краснодара» Антон Коченков прокомментировал свой переход в команду Олега Кононова из московского «Локомотива».

    «Все случилось для меня очень неожиданно. Вчера на тренировке «Локомотива» ко мне подошел спортивный директор клуба Кирилл Котов и спросил, есть ли у меня желание поиграть в аренде в «Краснодаре». Объяснил, что травму получил Синицын, и «горожане» срочно ищут ему замену. Я согласился, и вот сегодня уже лечу в Краснодар, чтобы присоединиться к своей новой команде. Надеюсь помочь ей в оставшийся до конца года отрезок сезона», - заявил Коченков.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    28.10.2015 18:49
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