Кубок России. «Уфа» вышла в четвертьфинал

"Уфа" на своем поле обыграла хабаровскую "СКА-Энергию" и вышла в четвертьфинал Кубка России. Матч завершился со счетом 1:0, единственный гол в этой встрече на счету Марвина Пурье.

Отметим, в четвертьфинале "Уфа" встретится с победителем пары ЦСКА - "Урал".

Кубок России. 1/8 финала

Уфа (Уфа) – СКА-Энергия (Хабаровск) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Пурье, 64.

Уфа: Нарубин, Верховцов, Филин, Осипов, Марсиньо (Пурье, 46), Сафрониди, Галиулин, Фримпонг (Аликин, 75), Фомин, Семакин (Кротов, 46), Ханджич.

СКА-Энергия: Дюпин, Аладашвили, Нестеренко, Попов, Удалый, Киреев, Умаров, Карасев, Безлихотнов, Сорокин (Гатикоев, 67), Кармазиненко (Алексеев, 66).

Предупреждения: Филин, 42; Киреев, 53.

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