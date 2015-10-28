Ультрас «Металлиста» собираются сорвать матч против «Динамо»

Ультрас харьковского «Металлиста» собираются сорвать матч 13-го тура чемпионата Украины против «Динамо», который состоится в Киеве на «Олимпийском» 31 октября.

Тем самым харьковчане хотят привлечь внимание общественности к проблемам «Металлиста», который, по некоторым данным уже этой зимой может прекратить свое существование из-за проблем с финансированием.

В киевском клубе предупреждены о возможных беспорядках на матче и планируют применить повышенные меры безопасности во время поединка.