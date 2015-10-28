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    Ультрас «Металлиста» собираются сорвать матч против «Динамо»

    Ультрас харьковского «Металлиста» собираются сорвать матч 13-го тура чемпионата Украины против «Динамо», который состоится в Киеве на «Олимпийском» 31 октября.

    Тем самым харьковчане хотят привлечь внимание общественности к проблемам «Металлиста», который, по некоторым данным уже этой зимой может прекратить свое существование из-за проблем с финансированием.

    В киевском клубе предупреждены о возможных беспорядках на матче и планируют применить повышенные меры безопасности во время поединка.

    Источник: Сегодня.ua

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    28.10.2015 17:10
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 30 октября 2015, 22:25

      ПРавидьное решение,бей хохлов спасай Новороссию.

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      Рейтинг: +10

      Vofka107 28 октября 2015, 22:48

      Чушь полная.. Сити, Реал тратят больше и что то выиграть то толком не могут ничего. А когда Порту взял лигу чемпионов или Интер, тоже что ли много тратили??

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