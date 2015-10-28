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    Колосков: «Блаттер пошел на пятый срок, а Платини обиделся на него»

    Экс-президент РФС Вячеслав Колосков поделился своим видением конфликта между Зеппом Блаттером и Мишелем Платини.

    – Я застал времена, когда они дружили. Блаттер взял Платини на работу. Зепп многое сделал для того, чтобы Мишель стал главой УЕФА. Было полное взаимопонимание, а затем что-то произошло… Детали припомнить я не могу. Думаю, их отношения окончательно испортились после того, как Блаттер объявил о намерении баллотироваться в президенты ФИФА в пятый раз подряд.

    – Этого Платини уже стерпеть не мог?

    – Как объясняет Мишель, Блаттер в приватном разговоре обещал ему уйти и не бороться за пост главы ФИФА. Но этого не произошло. В итоге Платини обиделся. Я основываюсь на конкретных фактах. Все остальное довольно тонкая материя, со стороны сложно разобраться.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.10.2015 16:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +52

      Тот еще Бобер 28 октября 2015, 18:10

      покрывать пытаются друг друга и порядки мирового футбола, видимо. какая тут обида? коррупция, взятки, откаты кругом.

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