Колосков: «Блаттер пошел на пятый срок, а Платини обиделся на него»

Экс-президент РФС Вячеслав Колосков поделился своим видением конфликта между Зеппом Блаттером и Мишелем Платини.

– Я застал времена, когда они дружили. Блаттер взял Платини на работу. Зепп многое сделал для того, чтобы Мишель стал главой УЕФА. Было полное взаимопонимание, а затем что-то произошло… Детали припомнить я не могу. Думаю, их отношения окончательно испортились после того, как Блаттер объявил о намерении баллотироваться в президенты ФИФА в пятый раз подряд.

– Этого Платини уже стерпеть не мог?

– Как объясняет Мишель, Блаттер в приватном разговоре обещал ему уйти и не бороться за пост главы ФИФА. Но этого не произошло. В итоге Платини обиделся. Я основываюсь на конкретных фактах. Все остальное довольно тонкая материя, со стороны сложно разобраться.