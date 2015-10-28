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    ЦСКА и «Уфу» рассудит Москалев, «Кубань» и «Локо» - Лапочкин

    РФС огласил судейские назначения на матчи 14-го тура Премьер-лиги. На матч ЦСКА - "Уфа" назначен Владимир Москалев из Воронежа, "Кубань" и "Локомотив" рассудит Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга.

    Судейские назначения на 14-й тур Премьер-лиги:

    31 октября (суббота)

    ЦСКА - «Уфа» - Владимир Москалев (Воронеж)

    «Зенит» - «Мордовия» - Михаил Вилков (Нижний Новгород)

    1 ноября (воскресенье)

    «Крылья Советов» - «Краснодар» - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)

    «Анжи» - «Рубин» - Алексей Николаев (Москва)

    «Кубань» - «Локомотив» - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)

    «Спартак» - «Урал» - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)

    2 ноября (понедельник)

    «Амкар» - «Терек» - Алексей Еськов (Москва);

    «Ростов» - «Динамо» – Игорь Низовцев (Нижний Новгород)

    Источник: РФС

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    28.10.2015 16:39
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