ЦСКА и «Уфу» рассудит Москалев, «Кубань» и «Локо» - Лапочкин

РФС огласил судейские назначения на матчи 14-го тура Премьер-лиги. На матч ЦСКА - "Уфа" назначен Владимир Москалев из Воронежа, "Кубань" и "Локомотив" рассудит Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга.

Судейские назначения на 14-й тур Премьер-лиги:

31 октября (суббота)

ЦСКА - «Уфа» - Владимир Москалев (Воронеж)

«Зенит» - «Мордовия» - Михаил Вилков (Нижний Новгород)

1 ноября (воскресенье)

«Крылья Советов» - «Краснодар» - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)

«Анжи» - «Рубин» - Алексей Николаев (Москва)

«Кубань» - «Локомотив» - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)

«Спартак» - «Урал» - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)

2 ноября (понедельник)

«Амкар» - «Терек» - Алексей Еськов (Москва);

«Ростов» - «Динамо» – Игорь Низовцев (Нижний Новгород)