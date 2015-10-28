ЦСКА и «Уфу» рассудит Москалев, «Кубань» и «Локо» - Лапочкин

РФС огласил судейские назначения на матчи 14-го тура Премьер-лиги. На матч ЦСКА - "Уфа" назначен Владимир Москалев из Воронежа, "Кубань" и "Локомотив" рассудит Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга.
Судейские назначения на 14-й тур Премьер-лиги:
31 октября (суббота)
ЦСКА - «Уфа» - Владимир Москалев (Воронеж)
«Зенит» - «Мордовия» - Михаил Вилков (Нижний Новгород)
1 ноября (воскресенье)
«Крылья Советов» - «Краснодар» - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)
«Анжи» - «Рубин» - Алексей Николаев (Москва)
«Кубань» - «Локомотив» - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)
«Спартак» - «Урал» - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)
2 ноября (понедельник)
«Амкар» - «Терек» - Алексей Еськов (Москва);
«Ростов» - «Динамо» – Игорь Низовцев (Нижний Новгород)