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    Кубок России. «Кубань» выбила «Спартак»

    "Кубань" в 1/8 финала Кубка России выбила московский "Спартак". Матч, который проходил в Краснодаре, завершился со счетом 1:0. Единственный гол в этой встрече на счету Лоренцо Мельгарехо.

    Кубок России. 1/8 финала

    Кубань – Спартак – 1:0 (1:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Мельгарехо, 34.

    Кубань: Беленов, Клещенко, Манолев, Армаш, Бугаев, Якуба (Каретник, 81), Мельгарехо, Рабиу, Ткачев С. (Аршавин, 77), Хубулов (Тлисов, 88), Бальде.

    Спартак: Ребров, Комбаров К., Боккети, Гранат, Комбаров Д., Глушаков, Леонтьев (Зуев, 46), Попов, Озбилиз (Бакаев, 65), Промес, Давыдов.

    Предупреждения: Комбаров Д., 55; Хубулов, 76; Бакаев, 79; Зуев, 84; Беленов, 85; Рабиу, 88;

    Судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

    Календарь Кубка России

    Результаты Кубка России

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.10.2015 22:20
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 29 октября 2015, 07:36

      Спасибо всем болельщикам за теплые слова,чувствуется футбольная солидарность и ваше личное воспитание.

      0
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      Рейтинг: +26833

      slavutiq70 28 октября 2015, 23:51

      Как не печально в Спартаке сейчас нет не тренера ,не игроков разве что Промес

      2
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    • ...
      Рейтинг: +55

      JendosParavoz 28 октября 2015, 23:40

      ага, типа не нужен..

      0
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      Рейтинг: +119

      nitto 28 октября 2015, 23:28

      Видимо Спартаку не видать и в следующем году трофея.

      1
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 > nitto 29 октября 2015, 01:29

      а с таким тренером и в позаследующем

      2
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 28 октября 2015, 23:23

      дима1960
      По-моему спартак не угадал с тренером

      1
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      Рейтинг: +95

      russell-9 > Дима1960 29 октября 2015, 00:46

      А когда он с ним угадывал?
      Пока не уйдет прежнее руководство,ничего в этой команде меняться не будет.

      2
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 > russell-9 29 октября 2015, 01:27

      да,возрастнам 'советникам" пора нянчить внуков .

      -1
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      Рейтинг: +422

      TRELL 28 октября 2015, 23:07

      Уровень совсем разный! Жаль только Тосно, смотрелись хорошо.

      0
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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 28 октября 2015, 22:49

      Ждал сенсации и нихрена не дождался.

      4
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      Рейтинг: +1496

      GM 28 октября 2015, 22:37

      Мяско опять силы на чемпионат копит? Также, как в прошлом году, как в позапрошлом... :)

      2
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      Рейтинг: +700

      k611 28 октября 2015, 22:34

      Кубань кроме Спартака в чемпионате никого обыграть не может. Непонятно, то ли Кубань только со Спартаком играть может, то ли Спартак с Кубанью играет так слабо. Такое ощущение что Спартак где-то рядом с Кубанью, на месте так 13 или 15. Вообще игра не отражает разрыв в положении команд. По уму красно-белые с командой балансирующей практически рядом с зоной вылета, проблем не должны испытывать. Кубок России не могут взять со времён Романцева, позорники что тут скажешь.

      2
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      Рейтинг: +90

      Спартак-воин > k611 28 октября 2015, 22:42

      Я думаю дальше и покатятся вниз...с таким супертренером

      0
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      Рейтинг: +268

      BorisoW 28 октября 2015, 22:34

      Привет "суперклубу"...

      2
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