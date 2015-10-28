Кубок России. «Кубань» выбила «Спартак»

"Кубань" в 1/8 финала Кубка России выбила московский "Спартак". Матч, который проходил в Краснодаре, завершился со счетом 1:0. Единственный гол в этой встрече на счету Лоренцо Мельгарехо.

Кубок России. 1/8 финала

Кубань – Спартак – 1:0 (1:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Мельгарехо, 34.

Кубань: Беленов, Клещенко, Манолев, Армаш, Бугаев, Якуба (Каретник, 81), Мельгарехо, Рабиу, Ткачев С. (Аршавин, 77), Хубулов (Тлисов, 88), Бальде.

Спартак: Ребров, Комбаров К., Боккети, Гранат, Комбаров Д., Глушаков, Леонтьев (Зуев, 46), Попов, Озбилиз (Бакаев, 65), Промес, Давыдов.

Предупреждения: Комбаров Д., 55; Хубулов, 76; Бакаев, 79; Зуев, 84; Беленов, 85; Рабиу, 88;

Судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

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