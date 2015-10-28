Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Кубок России. ЦСКА дожал «Урал» и вышел в четвертьфинал

    Московский ЦСКА с трудом обыграл "Урал" в 1/8 финала Кубка России. Счет открыл армеец Панченко в начале второго тайма, но затем Подберезкин восстановил статус-кво. Поединок тянулся к дополнительному времени, но за четыре минуты до конца основного времени победу хозяевам принес Тошич - 2:1.

    В четвертьфинале ЦСКА встретится с "Уфой".

    Кубок России. 1/8 финала

    ЦСКА – Урал – 2:1 (0:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Панченко, 48; 1:1 – Подберезкин, 78; 2:1 – Тошич, 86.

    ЦСКА: Чепчугов, Фернандес, Васин, А. Березуцкий, Набабкин, Цауня (Вернблум, 69), Головин (Дзагоев, 73), Тошич, Б. Натхо (Муса, 88), Миланов, Панченко.

    Урал: Арапов, Данцев, Мартынович, Фонтанельо, Фидлер, Сапета, Бурмистров (Манучарян, 59), Ерохин (Страндберг, 34), Асеведо (Ярошенко, 70), Подберезкин, Кулаков.

    Предупреждения: Асеведо, 68.

    Судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург).

    Календарь Кубка России

    Результаты Кубка России

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.10.2015 21:20
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +72

      HardPony 29 октября 2015, 00:58

      золотой дубль цска в этом сезоне господа.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +55

      JendosParavoz 28 октября 2015, 23:41

      дожал??
      сказался класс!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 28 октября 2015, 22:31

      ЦСКА давно уже разучился играть. То дожимает, то выдавливает.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +554

      CSKA №1 28 октября 2015, 21:45

      ЦСКА-Чемпион!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -12

      KosSidFCZP > CSKA №1 28 октября 2015, 21:53

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ааааааааааааааахахахахахахахах
      ахахахахахаахахахахахахахахаха
      хахахахахаха

      -4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +554

      CSKA №1 > KosSidFCZP 28 октября 2015, 21:54

      Еще один бомж нарисовался!Изыйди нечистый(((

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -12

      KosSidFCZP > CSKA №1 28 октября 2015, 22:26

      уаааааахахахахахахахахахахахах
      ахахахахахаха))))))))))))

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +554

      CSKA №1 28 октября 2015, 21:24

      Вперед!!!За очередным кубком!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +554

      CSKA №1 28 октября 2015, 21:23

      Молодцы!!!

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11