Кубок России. «Зенит» разгромил «Тосно»

"Зенит" в 1/8 финала Кубка России разгромил на своем поле "Тосно". Петербугский клуб решил все вопросы уже в первом тайме, забив пять мячей, дублями в это встрече отметились Артем Дзюба и Аксель Витсель.

В четверьфинале "Зенит" встретится с победителем пары "Кубань" - "Спартак".

Кубок России. 1/8 финала

Зенит – Тосно – 5:0 (5:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Дзюба, 10; 2:0 – Витсель, 18; 3:0 – Витсель, 37; 4:0 – Дзюба, 39; 5:0 – Рязанцев, 44.

Зенит: Лодыгин, Кришито, Ломбертс, Нету, Анюков, Юсупов, Хави Гарсия, Витсель (Долгов, 56), Рязанцев, Дзюба (Андреев, 62), Халк (Ткачук, 20).

Тосно: Кобозев, Тетрашвили, Тимошин, Смирнов, Аравин, Причиненко, Чиркин, Голышев (Бочков, 71), Мухаметшин, Астафьев (Ильин, 64), Лаптев (Михалев, 81).

Предупреждения: Ломбертс, 65; Причиненко, 76; Тетрашвили, 83; Нету, 85; Смирнов, 85.

Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).

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