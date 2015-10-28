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    Кубок России. «Зенит» разгромил «Тосно»

    "Зенит" в 1/8 финала Кубка России разгромил на своем поле "Тосно". Петербугский клуб решил все вопросы уже в первом тайме, забив пять мячей, дублями в это встрече отметились Артем Дзюба и Аксель Витсель.

    В четверьфинале "Зенит" встретится с победителем пары "Кубань" - "Спартак".

    Кубок России. 1/8 финала

    Зенит – Тосно – 5:0 (5:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Дзюба, 10; 2:0 – Витсель, 18; 3:0 – Витсель, 37; 4:0 – Дзюба, 39; 5:0 – Рязанцев, 44.

    Зенит: Лодыгин, Кришито, Ломбертс, Нету, Анюков, Юсупов, Хави Гарсия, Витсель (Долгов, 56), Рязанцев, Дзюба (Андреев, 62), Халк (Ткачук, 20).

    Тосно: Кобозев, Тетрашвили, Тимошин, Смирнов, Аравин, Причиненко, Чиркин, Голышев (Бочков, 71), Мухаметшин, Астафьев (Ильин, 64), Лаптев (Михалев, 81).

    Предупреждения: Ломбертс, 65; Причиненко, 76; Тетрашвили, 83; Нету, 85; Смирнов, 85.

    Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).

    Календарь Кубка России

    Результаты Кубка России

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.10.2015 20:45
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 28 октября 2015, 23:44

      Дима1960С победой "Зенит"!

      0
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      Рейтинг: +24

      tims 28 октября 2015, 21:48

      Историческая победа великого "Сенита". Уряяяяяяяяяяяяяяяяяяяя!

      0
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 > tims 29 октября 2015, 00:13

      не нравится не смотри

      0
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      Рейтинг: +554

      CSKA №1 28 октября 2015, 21:32

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Газпром не пожалел денег,даже разгром оплатили!!!ЛИХО!!!

      -4
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      Рейтинг: +12454

      Вомбат > CSKA №1 28 октября 2015, 22:59

      На то у нас и Миллер, чтобы все купить. Не то что ваш Рыцарь Без Страха и Упрека, Евгений Чистые Руки. Он таких презирает.

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      Рейтинг: +119

      Дима1960 > CSKA №1 29 октября 2015, 00:20

      а может лучше об уровне командных взаимодействий поговорить

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