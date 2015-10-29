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    Кубок Германии. «Боруссия» М выбила «Шальке» и другие результаты

    Менхенгладбахская "Боруссия" выбила "Шальке" в 1/16 финала Кубка Германии. Матч, состоявшийся на поле "кобальтовых", завершился со счетом 2:0, голы в составе гостей забивали Ларс Штиндль и Торган Азар.

    Также в следующую стадию прошли "Вердер", "Штутгарт" и "Айнтрахт" из Брауншвейга.

    Кубок Германии. 1/16 финала

    Вердер – Кельн – 1:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Уджа, 23.

    Карл Цейсс – Штутгарт – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Харник, 22; 0:2 – Максим, 90.

    Шальке-04 – Боруссия М – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Штиндль, 42; 0:2 – Азар Т., 53.

    Ройтлинген – Айнтрахт Б – 0:4 (0:2)

    Голы: 0:1 – Хольтманн, 22; 0:2 – Берггреен, 37; 0:3 – Хольтманн, 61; 0:4 – Багдади, 80.

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.10.2015 00:25
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