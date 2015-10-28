Блаттер: «У России никто не отберет чемпионат мира»

Глава ФИФА Зепп Блаттер обещает, что никто не сможет отобрать у России право на проведение чемпионата мира 2018 года.

- Это исключено. Россия не потеряет чемпионат мира. ФИФА закрепила турнир за страной, никаких изменений не будет.

- Тем не менее в западной прессе, особенно британской, постоянно звучат призывы отобрать у России чемпионат.

- Англичане ведут себя как неудачники. Они придумали эту прекрасную игру, принципы fair-play, но на тех выборах заявка Англии вылетела в первом туре, набрав всего один голос. Никто не хотел, чтобы чемпионат прошел в Англии, а они пытаются сделать виноватым в этом меня.

- Как оцените подготовку России к чемпионату мира?

- Подготовка России не просто хорошая, а лучшая. Поддержка осуществляется на самом высоком государственном уровне. Мне доводилось общаться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и, конечно, с президентом Владимиром Путиным. Владимир Владимирович – хороший друг Йозефа Йозефовича (смеется). Однажды я встретился с Путиным по поводу проведения Россией чемпионата мира. Он очень хотел, чтобы России достался турнир, и спросил меня, возможно ли это. Я ответил, что возможно. Это вписывалось в концепцию ротации континентов. Также я был за то, чтобы чемпионат мира провела одна из арабских стран, но, конечно, не такая маленькая, как Катар.

В трудных ситуациях я всегда получал полную поддержку от президента Путина. Это мне очень помогало. В свою очередь я поддерживаю его во всех дискуссионных моментах.