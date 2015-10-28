Гаджиеву исполняется 70 лет

Сегодня российский тренер пермского «Амкара» Гаджи Гаджиев отмечает 70-й день рождения.

Гаджиев возглавил «Амкар» в декабре 2014 года, до этого он тренировал «Анжи» (2013 - 2014, 2010-2011, 2003), «Крылья Советов» (2012 - 2013), и «Волгу» (2012).