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    Гаджиеву исполняется 70 лет

    Сегодня российский тренер пермского «Амкара» Гаджи Гаджиев отмечает 70-й день рождения.

    Гаджиев возглавил «Амкар» в декабре 2014 года, до этого он тренировал «Анжи» (2013 - 2014, 2010-2011, 2003), «Крылья Советов» (2012 - 2013), и «Волгу» (2012).

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.10.2015 10:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +32

      ганга 28 октября 2015, 16:32

      Гаджи Муслимович! Поздравляю вас с семидесятилетием! Желаю вам крепкого здоровья, долголетия, и успехов на футбольных полях! Спасибо Вам за то, что Вы дали дагестанскому футболу, футболу России и все нам болельщикам, большое ВАМ СПАСИБО!!!! С уважением гаджимагомед магомедов.

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