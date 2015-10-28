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    Тарханов: «Потеря Широкова не сильно скажется на «Спартаке»

    Советник президента «Урала» Александр Тарханов считает, что столичный клуб не ослабеет из-за отсутствия полузащитника Романа Широкова.

    «У Спартака» пока не все получается, команда находится в поиске. Кубковый матч не полетел Роман Широков. Не знаю, связано ли его отсутствие с травмой, но его место займет Ивелин Попов. Поодиночке эти футболисты действуют лучше, чем когда на поле вместе. Думаю, потеря Широкова не сильно скажется на действиях спартаковцев.

    «Кубань» будет биться в этом матче, как она делала это и в игре чемпионата. Настрой у обеих команд должен быть самым серьезным. Вообще, матчи «Кубани» и «Спартака» в Краснодаре получаются яркими и результативными. В Кубке жду именно такой игры», - поделился Тарханов.

    Источник: Р-Спорт

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    28.10.2015 10:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +118

      Лыков 28 октября 2015, 13:25

      Были в жопе и останутся

      -1
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