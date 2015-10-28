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    ЦСКА — «Урал». Онлайн-трансляция

    Главное противостояние 1/8 финала произойдет в Химках, где встретятся ЦСКА и «Урал». Для московского клуба отличной новостью стало возвращение в строй Бибраса Натхо, который вернулся после сотрясения мозга. Для Натхо эта встреча будет отличным способом набрать форму перед важнейшими матчами в Лиге чемпионов.

    Победитель этой встречи в четвертьфинале сыграет с победителем пары «Уфа» - «СКА-Энергия», где хозяина определит итог жеребьевки.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча ЦСКА - "Урал". Комментатор - Владислав Журин. Начало в 19:00. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.10.2015 18:30
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