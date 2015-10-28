«Кубань» — «Спартак». Онлайн-трансляция

В 1/8 финала Кубка России «Кубань» попала без особых усилий, победив с молодежным составом и без главного тренера. Теперь команде придется встретиться с более серьезным соперником.

Известно, что в Краснодаре не сыграет Роман Широков, и Ивелину Попову представится шанс доказать, что он может в одиночку справиться с развитием атак «Спартака».

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Кубань" - "Спартак". Комментатор - Александр Плеханов. Начало в 20:30. Не пропустите!