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    Барбоза: «Переход Фалькао в «Зенит» вполне реален»

    Известный футбольный агент Паулу Барбоза считает, что переход колумбийского нападающего Радамеля Фалькао в «Зенит» вполне возможен.

    «Такая вероятность есть. Этот переход вполне реален. У Фалькао в Англии карьера явно не задалась. Однако ему может помочь Андре Виллаш-Боаш, который работал с ним раньше в «Порту». Тогда Фалькао провел один из лучших своих сезонов. Не думаю, что он будет стоить больше 20 миллионов евро. В Германию он не поедет, в Испании больших клубов, желающих видеть его в своем составе, тоже нет, «Ювентус», который им интересовался, с форвардами больше проблем не испытывает, остается только Россия», - поделился своим мнением Барбоза.

    Источник: Известия

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    28.10.2015 09:06
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 28 октября 2015, 15:08

      Даи не поедет Фалькао к калоедам!

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -12

      KosSidFCZP > Клим Чугункин. 28 октября 2015, 15:31

      Калоед твой рот!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +40

      Даньчез 28 октября 2015, 11:41

      Роль бревна, но бревна полезного и результативного, уже играет русский Дзюба, поэтому вопрос: зачем нам еще одно бревно, при этом бревно зарубежное и забывшее, как играть в футбол?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +536

      dolf666 > Даньчез 28 октября 2015, 13:34

      мне кажется в рпл у фалькао больше шансов прийти в форму, чем в европе

      0
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      Рейтинг: +554

      CSKA №1 28 октября 2015, 11:09

      Еще одно БРЕВНИЩЕ для Зенитки(((

      -3
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      Рейтинг: -12

      KosSidFCZP > CSKA №1 28 октября 2015, 15:32

      А первое наверное Дзюба? Которые забивает и забивает и забивает!)))Ну ты олень!

      -1
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