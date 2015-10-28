Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Суарес: «Рамос – самый жесткий защитник из тех, против кого я играл в Испании»

    Нападающий «Барселоны» Луис Суарес прокомментировал свой хет-трик в ворота «Эйбара» (3:1) в матче девятого тура Примеры, а также оценил игру защитника «Реала» Серхио Рамоса.

    «Я рад, что мои голы принесли нам победу в отсутствие Месси, который является нашим самым важным игроком. Лео уже восстанавливается и доволен тем, как идут дела. Он очень рад, что «Барселона» побеждает без него», - говорит Суарес.

    Рамоса форвард назвал жестким защитником.

    «Рамос – самый жесткий защитник из тех, с которыми мне довелось соперничать в Испании. Он сильный, неуступчивый и опытный. Поэтому свои голы «Реалу» я ценю вдвойне».

    Источник: Eurosport.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.10.2015 02:00
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11