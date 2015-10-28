Суарес: «Рамос – самый жесткий защитник из тех, против кого я играл в Испании»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес прокомментировал свой хет-трик в ворота «Эйбара» (3:1) в матче девятого тура Примеры, а также оценил игру защитника «Реала» Серхио Рамоса.

«Я рад, что мои голы принесли нам победу в отсутствие Месси, который является нашим самым важным игроком. Лео уже восстанавливается и доволен тем, как идут дела. Он очень рад, что «Барселона» побеждает без него», - говорит Суарес.

Рамоса форвард назвал жестким защитником.

«Рамос – самый жесткий защитник из тех, с которыми мне довелось соперничать в Испании. Он сильный, неуступчивый и опытный. Поэтому свои голы «Реалу» я ценю вдвойне».