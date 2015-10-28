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    Кубок английской лиги. Поражения «Арсенала» и «Челси» и другие результаты

    В матче 1/8 Кубка английской лиги "Шеффилд" разгромил "Арсенал" со счетом 3:0. Отличились Уоллес, Жоао и Хатчинсон.

    Судьба еще трех встреч решилась в сериях пенальти: "Челси" уступил "Стоку", "Эвертон" обыграл "Норвич", "Халл" оказался сильнее "Лестера"

    Кубок английской лиги. 1/8 финала

    Шеффилд – Арсенал – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Уоллес, 28; 2:0 - Жоао, 40; 3:0 – Хатчинсон, 52.

    Сток - Челси - 1:1 (0:0; 5:4 по пенальти)

    Голы: 1:0 - Уолтерс, 52; 1:1 - Реми, 90.

    Удаления: Брэдсли, 90.

    Эвертон - Норвич - 1:1 (0:0; 4:3 по пенальти)

    Голы: 0:1 - Бассонг, 51; 1:1 - Осман, 68.

    Халл - Лестер - 1:1 (0:0; 5:4 по пенальти)

    Голы: 0:1 - Махрез, 99; 1:1 - Эрнандес, 105.

    Календарь Кубка английской лиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.10.2015 00:40
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +61

      Hiddink95 28 октября 2015, 12:51

      по такой логике МЮ тоже нужно сливать этот турнир. У них как раз не всё в порядке на остальных фронтах: есть шанс невыхода из группы в ЛЧ есть кадровые проблемы, многие игроки не в оптимальной форме, так что сливаться сегодня будет МЮ. Тем более с 2004-го года чихать они хотели на этот кубок лиги.

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      Рейтинг: +792

      JI e x a 28 октября 2015, 00:46

      Все матчи сегодняшнего дня закончились ОТ, кроме, конечно же, Арсенала, топ клуба, играющего с представителем ЧШ. Браво, просто браво.

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      Рейтинг: +792

      JI e x a 28 октября 2015, 00:44

      Золотая молодежь, играющая на уровне нашего Кокорина. Такие же распиаренные кривоногие 20-летние миллионеры. Спасибо за позор, ребята, и просьба к вам: никогда не появляйтесь в основе, пожалуйста.

      0
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      Рейтинг: +18

      robik > JI e x a 28 октября 2015, 01:01

      Арсену трудно разчетвериться составом на АПЛ, два Кубка и ЛЧ. Так что и ты не расстраивайся!

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      Рейтинг: +853

      джон базелон > robik 28 октября 2015, 09:27

      Тут дело в другом,весь матч у Арсенала вообще моментов не было,игра ужасна была в исполнении конониров.Увидел состав перед матчем и подумал,что сейчас молодёжь будет рвать и метать на поле,а вышло очень печальное зрелище и дело не в 3:0,сама игра не впечатлила!

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      Рейтинг: +61

      Hiddink95 > джон базелон 28 октября 2015, 12:52

      Это откровеннейший слив матча. Это было вполне ожидаемо, так как в случае неудачного начала в ЛЧ английские команды предпочитают вычеркнуть из расписания матчи кубка лиги, который по сути таким командам как Арсенал даром не нужен

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      Рейтинг: +33

      Antilimit > Hiddink95 29 октября 2015, 14:24

      Странная логика у английских команд.Кубок лиги им не нужен,кубок УЕФА тоже...Им бл@ть нужна ЛЧ которую они ниху@ не выигрывают и не выиграют еще лет 20.

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      Рейтинг: +853

      джон базелон > Hiddink95 30 октября 2015, 21:54

      я бы и слово не сказ будь состав другой,но молодежь то чего не играла??не пойму,,

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