Кубок английской лиги. Поражения «Арсенала» и «Челси» и другие результаты

по такой логике МЮ тоже нужно сливать этот турнир. У них как раз не всё в порядке на остальных фронтах: есть шанс невыхода из группы в ЛЧ есть кадровые проблемы, многие игроки не в оптимальной форме, так что сливаться сегодня будет МЮ. Тем более с 2004-го года чихать они хотели на этот кубок лиги.
В матче 1/8 Кубка английской лиги "Шеффилд" разгромил "Арсенал" со счетом 3:0. Отличились Уоллес, Жоао и Хатчинсон.
Судьба еще трех встреч решилась в сериях пенальти: "Челси" уступил "Стоку", "Эвертон" обыграл "Норвич", "Халл" оказался сильнее "Лестера"
Кубок английской лиги. 1/8 финала
Голы: 1:0 – Уоллес, 28; 2:0 - Жоао, 40; 3:0 – Хатчинсон, 52.
Сток - Челси - 1:1 (0:0; 5:4 по пенальти)
Голы: 1:0 - Уолтерс, 52; 1:1 - Реми, 90.
Удаления: Брэдсли, 90.
Эвертон - Норвич - 1:1 (0:0; 4:3 по пенальти)
Голы: 0:1 - Бассонг, 51; 1:1 - Осман, 68.
Халл - Лестер - 1:1 (0:0; 5:4 по пенальти)
Голы: 0:1 - Махрез, 99; 1:1 - Эрнандес, 105.