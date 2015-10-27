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    Кришито: «Самая приятная победа с «Зенитом» — 5:0 в матче против «Спартака»

    Защитник «Зенита» Доменико Кришито назвал матчи против «Спартака» самыми главными для себя.

    «Было много красивых побед, но самая приятная — это когда мы «Спартак» 5:0 обыграли. Какое дерби меня главное — со «Спартаком» или ЦСКА? Однозначно со «Спартаком». Вне зависимости от положения в турнирной таблице. Я так когда-то почувствовал и уже к этому привык. При этом я понимаю, что матчи с ЦСКА обычно более важные с точки зрения борьбы за чемпионство. Но все равно дерби со «Спартаком» — это особое состояние души», - говорит Кришито.

    Источник: ФК «Зенит»

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    27.10.2015 23:47
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +54

      Alexs1997 28 октября 2015, 08:23

      У вас никогда не будет дерби! Это обычный матч!

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 28 октября 2015, 08:19

      Лишний раз подтверждает слова Глушакова-что на Спартак все команды настраиваются,как бык на красную тряпку.

      0
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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 28 октября 2015, 06:21

      Наверное Кришита кончает при воспоминании об этой игре.

      -1
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