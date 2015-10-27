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    Дерунец: «Я заранее подозревал, что именно так будет»

    Сотрудник "Динамо ТВ" Дмитрий Дерунец прокомментировал решение клуба отстранить его от работы ведущим на матчах команды и на ТВ. Он был наказан за драку с болельщиком «Спартака», выбежавшим на поле во время московского дерби.

    «Мы спокойно общаемся с клубом. Я заранее подозревал, что именно так будет. Но об определенных деталях и формулировках впервые прочитал. У меня нет и, наверное, не будет никакого антагонизма с динамовскими руководителями. Понимаю, что это за решение, и на чем оно основано. Не знаю, приостановление сотрудничества — временная мера или нет», - говорит Дерунец.

    Источник: Чемпионат.ком

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    27.10.2015 23:05
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +294

      Мортус 28 октября 2015, 20:50

      А свин то побольше Димы был, но потрусил в стойло довольно боДро. Руки прочь от Дерунца.

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      Рейтинг: +45

      Troj 28 октября 2015, 18:58

      а всё из-за хряка...

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      Рейтинг: +33

      Max-78 28 октября 2015, 10:11

      Подлец!!!!!сзади бьешь!!!!

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      Рейтинг: +14

      Царюга-Зверюга 28 октября 2015, 09:32

      Да ладно Вам, быдлятина подралась с быдлятиной, все норм. Дерунец понятно почему, а фанат спартака что делал на поле? Разумный человек разве полезет на поле, заранее зная, что это нарушение правил? Я думаю нет, если наказывать, так обоих!

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      Рейтинг: +208

      Sanloko 28 октября 2015, 08:48

      критин

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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 28 октября 2015, 08:36

      Надо было думать когда совершал сей поступок.

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