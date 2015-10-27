Дерунец: «Я заранее подозревал, что именно так будет»

Сотрудник "Динамо ТВ" Дмитрий Дерунец прокомментировал решение клуба отстранить его от работы ведущим на матчах команды и на ТВ. Он был наказан за драку с болельщиком «Спартака», выбежавшим на поле во время московского дерби.

«Мы спокойно общаемся с клубом. Я заранее подозревал, что именно так будет. Но об определенных деталях и формулировках впервые прочитал. У меня нет и, наверное, не будет никакого антагонизма с динамовскими руководителями. Понимаю, что это за решение, и на чем оно основано. Не знаю, приостановление сотрудничества — временная мера или нет», - говорит Дерунец.