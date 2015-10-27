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    Глушаков: «На «Спартак» все настраиваются, как бык на красную тряпку»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал о своих ожиданиях от матча 1/8 Кубка России против «Кубани». Москвичи не обыгрывали краснодарцев в выездных играх уже на протяжении 11 лет, а в восьмом туре нынешнего сезона РФПЛ проиграли со счетом 0:3.

    «Если честно, был шокирован, узнав о столь продолжительной серии. Горим желанием прервать ее, да и за поражение в чемпионате нужно поквитаться. «Спартаку» всегда тяжело даются матчи в Краснодаре, Ростове-на-Дону. Да и вообще все команды настраиваются на «Спартак», как бык на красную тряпку», - говорит Глушаков.

    Футболист уверяет, что «Спартак» намерен бороться за победу в Кубке.

    «Будет тяжело. Черную полосу надо перекрасить в белую. «Кубань» настроится на нас, будет битва. Но мы тоже настроены решительно. От борьбы за Кубок никто не отказывается».

    Матч "Кубань" - "Спартак" состоится в среду 28 октября. Начало - в 20.30.

    Источник: Фратрия

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    27.10.2015 22:13
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +4923

      neveldomha 28 октября 2015, 10:08

      Настраиваются как на тряпку. Это он пра.

      0
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      Рейтинг: +28

      MagicArs 28 октября 2015, 09:39

      Кубок страны для спартачей - реальный шанс на трофей, чего уж тут говорить, чемпик то им не скоро светит)

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 28 октября 2015, 08:17

      Все правильно сказал-кто бы что тут в коментах не скулил бы.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +144

      plusnindimon 28 октября 2015, 00:15

      На него давно так не настраиваются, это середняк, так на лидеров только настраиваться могут

      -1
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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 27 октября 2015, 22:33

      Не больше чем на Уфу,Мордовию и всех остальных.

      4
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      Рейтинг: +26833

      slavutiq70 > Клим Чугункин. 27 октября 2015, 23:09

      Да ты не прав на Спартак всегда все настраиваются подругому и если ты этого не знаеш то тебе на футбольных сайтах лучше вообще не чего не писать а то баранов выглядиш

      1
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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. > slavutiq70 27 октября 2015, 23:18

      А ты не выглядишь,ты и есть баран.

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      Рейтинг: +144

      plusnindimon > slavutiq70 28 октября 2015, 00:14

      А тебе известны такие слова как орфография и грамматика?

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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. > Alexs1997 28 октября 2015, 09:10

      Ты проткнутый баран.

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