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    Энрике: «Разговоры о заговорах - это цирк»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике скептически относится к словам президента каталонцев Хосепа-Марии Бартомеу, который намекал, что против клуба может существовать заговор.

    «Я уже 150 тысяч раз повторял, что хочу сконцентрироваться на тех вопросах, которые мне под силу решить. Разговоры о заговорах – это цирк, и я в этом не участвую. Меня волнуют проблемы с составом, которые возникли из-за травм и запрета на трансферы. Мне бы хотелось дать основным футболистам отдых, но такой возможности нет», - говорит Энрике.

    Источник: Sport.es

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    27.10.2015 21:09
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