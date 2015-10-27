Реднапп: «Игроки обожествляют Моуринью»

Английский тренер Харри Реднапп уверен, что наставник «Челси» Жозе Моуринью не будет уволен со своего поста в ближайшее время, несмотря на неудачи команды в этом сезоне.

«Нельзя превратиться из, возможно, лучшего тренера в мире в недостаточно хорошего и уволенного всего за десять игр. Это невероятно, правда. Если же это случится, то это покажет, насколько футбол непостоянен», - говорит Реднапп.

По мнению специалиста, у Моуринью отличные отношения с игроками.

«По-моему, в этом нет смысла. В прошлом я говорил о Жозе с Лэмпардом и понял, что игроки любят и обожествляют его».

Также Реднапп считает, что португальца сейчас попросту некем заменить.

«Кем его можно заменить? Сейчас только Карло Анчелотти остается тренером его уровня без клуба. Он проделал отличную работу, но его отпустили, чтобы вернуть Жозе. В «Челси» хотели, чтобы Моуринью вернулся. Он в клубе, и я не вижу смысла от него избавляться. Увольнение будет фарсом».