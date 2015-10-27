Лэмпард стал кавалером Ордена Британской империи

Полузащитник "Нью-Йорк Сити" Фрэнк Лэмпард, ранее выступавший за сборную Англии и «Челси», награжден Орденом Британской империи за футбольные заслуги.

Сегодня в Букингемском дворце состоялась церемония награждения, в ходе которой награду футболисту вручил принц Уильям, занимающий должность президента Футбольной ассоциации Англии.

Лэмпард сыграл более ста матчей за сборную Англии, признавался лучшим игроком года в АПЛ в 2005 и 2006 годах, а также стал игроком десятилетия в 2010 году по версии Премьер-лиги. Вместе с «Челси» Лэмпард трижды выиграл чемпионат Англии, четыре раза стал обладателем кубка страны, а также победил в Лиге чемпионов и Лиге Европы.