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    Лэмпард стал кавалером Ордена Британской империи

    Полузащитник "Нью-Йорк Сити" Фрэнк Лэмпард, ранее выступавший за сборную Англии и «Челси», награжден Орденом Британской империи за футбольные заслуги.

    Сегодня в Букингемском дворце состоялась церемония награждения, в ходе которой награду футболисту вручил принц Уильям, занимающий должность президента Футбольной ассоциации Англии.

    Лэмпард сыграл более ста матчей за сборную Англии, признавался лучшим игроком года в АПЛ в 2005 и 2006 годах, а также стал игроком десятилетия в 2010 году по версии Премьер-лиги. Вместе с «Челси» Лэмпард трижды выиграл чемпионат Англии, четыре раза стал обладателем кубка страны, а также победил в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

    Источник: Twitter

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    27.10.2015 20:33
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      Eazybreeze 27 октября 2015, 22:29

      Че Алсу там делает?

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    • ...
      Рейтинг: +13

      bvb09rf 27 октября 2015, 21:32

      Чет принц Вильям больше на принцессу похож)))

      0
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