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    Широков пропустит кубковый матч против «Кубани»

    "Спартак" сегодня вылетит из Москвы в Краснодар на матч 1/8 финала Кубка России против "Кубани", который состоится завтра, 28 октября, на одноименном стадионе и начнется в 20:30 по московскому времени. Стоит отметить, что предстоящую встречу пропустит полузащитник Роман Широков.

    К грядущей игре готовились следующие футболисты красно-белых:

    Вратари: Артем Ребров и Антон Митрюшкин;

    Защитники: Сергей Паршивлюк, Владимир Гранат, Сальваторе Боккетти, Сердар Ташчи, Дмитрий и Кирилл Комбаровы;

    Полузащитники: Денис Глушаков, Куинси Промес, Арас Озбилиз, Ивелин Попов, Александр Зуев, Игорь Леонтьев, Александр Зотов, Зелимхан Бакаев;

    Нападающий: Денис Давыдов.

    Источник: ФК «Спартак»

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    27.10.2015 19:01
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 27 октября 2015, 20:24

      Не царское это дело в кубке ковыряться.

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