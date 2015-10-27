Шнур станет ведущим на «Матч-ТВ»

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров станет одним из ведущих программы о футболе "Культ тура" на новом федеральном канале "Матч-ТВ", который начнет вещать с 1 ноября.



"Я знаю, что такое много работать, зарабатывать и создавать при этом интересные вещи, которые нравятся миллионам людей вне зависимости от их возраста и социального статуса. Уверен, что и этот проект соберет большую аудиторию и будет иметь популярность не только среди любителей футбола", — заявил Сергей Шнуров.

"Культ тура" – это обзорная программа, посвященная отечественному футболу: получасовой формат оживленного обсуждения самого интересного, что произошло на поле российского футбола за выходные.

Ранее стало известно, что бывший голкипер "Локомотива" и сборной России Руслан Нигматуллин станет комментатором на новом телеканале "Матч-ТВ".