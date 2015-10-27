Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Шнур станет ведущим на «Матч-ТВ»

    Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров станет одним из ведущих программы о футболе "Культ тура" на новом федеральном канале "Матч-ТВ", который начнет вещать с 1 ноября.

    "Я знаю, что такое много работать, зарабатывать и создавать при этом интересные вещи, которые нравятся миллионам людей вне зависимости от их возраста и социального статуса. Уверен, что и этот проект соберет большую аудиторию и будет иметь популярность не только среди любителей футбола", — заявил Сергей Шнуров.

    "Культ тура" – это обзорная программа, посвященная отечественному футболу: получасовой формат оживленного обсуждения самого интересного, что произошло на поле российского футбола за выходные.

    Ранее стало известно, что бывший голкипер "Локомотива" и сборной России Руслан Нигматуллин станет комментатором на новом телеканале "Матч-ТВ".

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.10.2015 18:41
    Рекомендуем
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1099

      exreporter 29 октября 2015, 01:54

      канал не будет профессиональным о спорте, если будут делать его таблойдным методом. Можно же сделать и современно, и стильно, и по делу. Так нет.. Желтизны туда суют.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +66

      sergey_andreich 28 октября 2015, 09:48

      Весь сброд, блять, собрали

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 28 октября 2015, 08:16

      Ну тогда пущай и Юлька Коган на пару с ним тарахтит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Marizza 28 октября 2015, 00:11

      Где написано что он будет комментировать ? Хотя было бы неплохо . А то у нас одного Стогниенко можно слушать. ну и может быть Гусева с Трушечкиным

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +66

      sergey_andreich > Marizza 28 октября 2015, 09:47

      чем тебе Костя Генич не угодил?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар > sergey_andreich 28 октября 2015, 14:28

      На вкус и цвет... :)
      На мой вкус, Генич немножко нудноват :)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 27 октября 2015, 23:17

      Будет также сидеть в килте и рассказывать о том, что у него стоит только от таблеток?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29

      RMden 27 октября 2015, 22:10

      Новый хит: Выборы,выборы футболисты пи.......

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -15

      loboda2012 27 октября 2015, 22:03

      Не Россия,я а помойка! Какое правительство безнравственное,безкультурное, такое и телевидение. На всю страну матом со сцены "поливает", а его на федеральный канал. Наверное пора Беркову делать ведущей утреннего канала. Ее профиль!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      Mi-Lan1899 27 октября 2015, 19:56

      Примерно так будет комментировать"ГОООЛ!! А нет- х*й,штанга..."

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6335

      Добрый Бобер 27 октября 2015, 19:38

      Кто следующий? Какой-нибудь КВНщик?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1459

      Mariner 27 октября 2015, 19:37

      А говорили Канделака мол не то ) Шнур по любому будет собирать аудиторию, а не любить его могут только за то, что он раньше пел песни про Зенит, что не удивительно, учитывая, что он с Ленинграда ) Но нельзя забывать, что тот же Уткин не просто истовый фанат протухшей свинятины, а всюду про это говорил и откровенно поливал другие клубы дерьмом, если они играли или как-то по другому сталкивались с этим анти народным клубом. Хуже Уткина я даже не представляю, кто мог бы быть. Ну а Шнур я думаю не будет уж совсем топить за Зенит.

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11