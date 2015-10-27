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    Тарасов: "Прилагаю все усилия, чтобы скорее вернуться на поле"

    Опорный хавбек "Локомотива" Дмитрий Тарасов пока не знает, насколько может затянуться его лечение. Тем не менее, полузащитник не унывает и продолжает восстанавливаться. Напомним, Тарасов травмировался в игре 12-го тура Премьер-лиги со "Спартаком" (2:1).

    «К сожалению, прогнозов по моему восстановлению никто не дает. Травма несложная, но, тем не менее, надо соблюдать все правила по восстановлению. Сейчас прилагаю все усилия, чтобы вернуться на поле и помочь "Локомотиву".

    Смогу ли помочь сборной в товарищеских матчах? Очень хочу быстрее вернуться на поле. Однако в первую очередь я нужен "Локомотиву". А сборная… Если вызовут, то с радостью сыграю», – сказал в интервью Тарасов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.10.2015 18:30
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