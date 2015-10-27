Смоллинг пытается подражать Видичу и Фердинанду

Защитник "Манчестер Юнайтед" Крис Смоллинг сообщил, что пытается подражать бывшим футболистам "красных дьяволов" Неманье Видичу и Рио Фердинанду.

"Я многому научился у Видича и Фердинанда. У меня была возможность тренироваться с ними и наблюдать за их игрой. Я пытаюсь быть таким же важным для команды, какими были Видич и Фердинанд", - сказал футболист.

Также 25-летний футболист поделился мнением о словах нападающего команды Уэйна Руни о том, что он входит в тройку лучших защитников мира.



- Конечно, приятно, когда тебя хвалят такие игроки, как Руни. Хочу доказать, что это не просто слова. Уэйн показывает мне свое доверие, постараюсь его оправдать.