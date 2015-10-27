Премьер-министр Франции: «Не исключаю, что «Барселона» сможет выступать в Лиге 1»

Так он рождён в Барселоне ( 13 августа 1962).
Родители ещё до его рождения перехали работать во Францию, но хотели чтоб он родился в Барселоне. И мать Маниэля ( она швейцарка, а отец каталонец ) провела пару месяцев перед рождением там.
Кстати, двоюродный брат отца нынешнего Премьер Министра Франции, является автором гимна ФК "Барселона".
Так что всё очень просто.
Премьер-министр Франции Мануэль Вальс заявил, что включение "Барселоны" в Лигу 1 является вполне реальной перспективой. «Блауграна» может потерять право выступать в Примере, если Каталония обретет независимость.
"Играет же во Франции «Монако», – лаконично высказал свое мнение глава французского правительства.
По некоторой информации, Вальс является известным поклонником каталонского суперклуба.