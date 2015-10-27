Премьер-министр Франции: «Не исключаю, что «Барселона» сможет выступать в Лиге 1»

Премьер-министр Франции Мануэль Вальс заявил, что включение "Барселоны" в Лигу 1 является вполне реальной перспективой. «Блауграна» может потерять право выступать в Примере, если Каталония обретет независимость.

"Играет же во Франции «Монако», – лаконично высказал свое мнение глава французского правительства.

По некоторой информации, Вальс является известным поклонником каталонского суперклуба.