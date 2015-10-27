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    Премьер-министр Франции: «Не исключаю, что «Барселона» сможет выступать в Лиге 1»

    Премьер-министр Франции Мануэль Вальс заявил, что включение "Барселоны" в Лигу 1 является вполне реальной перспективой. «Блауграна» может потерять право выступать в Примере, если Каталония обретет независимость.

    "Играет же во Франции «Монако», – лаконично высказал свое мнение глава французского правительства.

    По некоторой информации, Вальс является известным поклонником каталонского суперклуба.

    Источник: Todomercadoweb.es

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    27.10.2015 17:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +40

      2013 27 октября 2015, 20:25

      Так он рождён в Барселоне ( 13 августа 1962).
      Родители ещё до его рождения перехали работать во Францию, но хотели чтоб он родился в Барселоне. И мать Маниэля ( она швейцарка, а отец каталонец ) провела пару месяцев перед рождением там.
      Кстати, двоюродный брат отца нынешнего Премьер Министра Франции, является автором гимна ФК "Барселона".
      Так что всё очень просто.

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      Рейтинг: +1

      Tabasik007 27 октября 2015, 18:19

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