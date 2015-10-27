Хохлов может войти в тренерский штаб «Динамо»

Очень рад за него.Был отличным игроком,с дублем динамиков доказал что тренировать умеет,и неудача в Кубани ни о чем ровным счетом не говорит,т.к в самой Кубани все очень мутно,и это доказывается тренерской чехардой,и нелогичными а порой и абсурдными решениями руководства клуба(Увольнение Гончаренко,когда клуб шел на 3 месте в таблице,имея всего одно поражение после 13 туров,и назначение Кучука, который опозорился в Локо,и продолжил свой позор с Кубанью,опустив их из зоны еврокубков в середину таблицы)
Бывший главный тренер "Кубани" Дмитрий Хохлов может стать помощником Андрея Кобелева в московском "Динамо".
Напомним, 39-летний специалист покинул пост главного тренера "Кубани" в середине сентября. До этого Хохлов возглавлял молодежный состав "Динамо", а также являлся исполняющим обязанности главного тренера основной команды, когда в 2012 году подал в отставку Сергей Силкин.