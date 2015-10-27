Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Хохлов может войти в тренерский штаб «Динамо»

    Бывший главный тренер "Кубани" Дмитрий Хохлов может стать помощником Андрея Кобелева в московском "Динамо".

    Напомним, 39-летний специалист покинул пост главного тренера "Кубани" в середине сентября. До этого Хохлов возглавлял молодежный состав "Динамо", а также являлся исполняющим обязанности главного тренера основной команды, когда в 2012 году подал в отставку Сергей Силкин.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.10.2015 17:35
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: -305

      Недовольный 27 октября 2015, 18:07

      Очень рад за него.Был отличным игроком,с дублем динамиков доказал что тренировать умеет,и неудача в Кубани ни о чем ровным счетом не говорит,т.к в самой Кубани все очень мутно,и это доказывается тренерской чехардой,и нелогичными а порой и абсурдными решениями руководства клуба(Увольнение Гончаренко,когда клуб шел на 3 месте в таблице,имея всего одно поражение после 13 туров,и назначение Кучука, который опозорился в Локо,и продолжил свой позор с Кубанью,опустив их из зоны еврокубков в середину таблицы)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1010

      OOOVVV. > Недовольный 27 октября 2015, 19:00

      Отличный комментарий.Вам+++!!!
      Удачи отменному тренеру в Динамо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +223

      Dinamo4emp 27 октября 2015, 17:51

      Отличная новость) Дома лучше

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11