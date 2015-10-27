Хохлов может войти в тренерский штаб «Динамо»

Бывший главный тренер "Кубани" Дмитрий Хохлов может стать помощником Андрея Кобелева в московском "Динамо".

Напомним, 39-летний специалист покинул пост главного тренера "Кубани" в середине сентября. До этого Хохлов возглавлял молодежный состав "Динамо", а также являлся исполняющим обязанности главного тренера основной команды, когда в 2012 году подал в отставку Сергей Силкин.