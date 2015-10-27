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    Хидиятуллин: «Вряд ли Аленичев выпустит молодежь с первых минут в кубковом матче»

    Экс-защитник "Спартака" Вагиз Хидиятуллин считает, не стоит ожидать появления в стартовом составе красно-белых молодых игроков в матче 1/8 финала Кубка России против "Кубани".

    "Спартаку" захочется прервать неудачную серию с "Кубанью". Думаю, Аленичев будет использовать это в подготовке к игре, вспомнит поражение со счетом 0:3 в чемпионате. Хочется, чтобы красно-белые выиграли трофей. Говорить о психологическом давлении на команду не стоит.

    Доверит ли Аленичев место на поле молодым Давыдову, Зуеву, Леонтьеву? Ротация, скорее всего, будет, но вряд ли стоит ожидать в стартовом составе молодежь. Ребята могут выйти на поле во втором тайме», – заявил Хидиятуллин.

    Напоним, что игра пройдет в Краснодаре 28-го октября.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.10.2015 17:27
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