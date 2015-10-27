Драгун: «В «Динамо» помимо Кокорина и Погребняка есть и другие хорошие исполнители»

Защитник "Крыльев Советов" Станислав Драгун высказался относительно предстоящего матча 1/8 финала Кубка России против "Динамо", который состоится в четверг, 29 октября. По словам футболиста, самарцы попытаются нейтрализовать связку Кокорин - Погребняк.



"Не думаю, что мы будем уделять особое внимание только Кокорину и Погребняку, потому что в "Динамо" есть и другие хорошие исполнители. Однако Кокорин и Погребняк составляют атаку "Динамо", они хорошо взаимодействуют друг с другом. Поэтому мы постараемся приспособиться к этому, чтобы нейтрализовать эту связку форвардов", – сказал Драгун.