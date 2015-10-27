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    Газизов: «При системе «осень-весна» неудобно вести трансферную политику»

    Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов поделился мнением относительно того, какая система календаря больше подходит российскому футболу. По словам функционера, система "осень-весна" создает непростую ситуацию для команд из второй восьмерки РФПЛ.

    "Когда команда ведет борьбу за выживание, то неудобно вести трансферную политику. Зимний перерыв получается небольшим, и это создает проблемы. Можно собрать хороший состав, но не успеть выправить ситуацию. И тогда со всеми приобретениями ты попадаешь в низшую лигу. Раньше было проще: после завершения чемпионата у тебя было три месяца спокойной работы до начала следующего.

    Что касается преимуществ системы «осень-весна», то каких-то плюсов я сразу не назову, для этого ситуацию надо тщательно анализировать", – сказал Газизов.

    Ранее своим мнением поделился президент "Урала" Григорий Иванов.

    Источник: Р-Спорт

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    27.10.2015 16:53
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