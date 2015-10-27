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    Роналдиньо пока не собирается вешать бутсы на гвоздь

    Бывший хавбек сборной Бразилии Роналдиньо решил повременить с завершением карьеры. Победитель Чемпионата мира-2002 в составе "пентакампеонов" и обладатель "Золотого мяча"-2005 в данный момент является свободным агентом после расторжения контракта с "Флуминенсе". При этом, бразилец пока не определился со своей будущей командой.

    "В следующем году я возобновлю карьеру, хоть и не знаю где. Сейчас я думаю об отдыхе и наслаждаюсь отпуском, в котором очень сильно нуждаюсь", – рассказал Роналдиньо.

    Источник: Marca

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    27.10.2015 16:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 27 октября 2015, 16:45

      Роналдиньо, по сути, завершил карьеру после Атлетико Минейро. Теперь же он просто дурачится и играет в футбол, получая деньги и удовольствие, радуя при это глаза миллионов поклонников своим, хоть каким-то, но присутствием на поле, ибо в какой бы форме он ни был, он остается волшебником. Не хочется, чтобы он заканчивал, за ним все равно приятно наблюдать на поле, хоть он уже и не тот, понятное дело.

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