Роналдиньо пока не собирается вешать бутсы на гвоздь

Бывший хавбек сборной Бразилии Роналдиньо решил повременить с завершением карьеры. Победитель Чемпионата мира-2002 в составе "пентакампеонов" и обладатель "Золотого мяча"-2005 в данный момент является свободным агентом после расторжения контракта с "Флуминенсе". При этом, бразилец пока не определился со своей будущей командой.

"В следующем году я возобновлю карьеру, хоть и не знаю где. Сейчас я думаю об отдыхе и наслаждаюсь отпуском, в котором очень сильно нуждаюсь", – рассказал Роналдиньо.