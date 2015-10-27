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    Модрич не поможет Хорватии в игре против сборной России

    Хавбек «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич не сможет выйти на поле в товарищеской игре против команды России, заявил главный тренер «шашечных» Анте Чачич.

    «Лука набирает форму после отсутствия по причине травмы, поэтому я решил пригласить на игру других полузащитников», — объяснил Чачич.

    Отмечается, что тренерский штаб «Реала» обратился к Чачичу с просьбой не выпускать Модрича на поле в товарищеском матче, чтобы хорват успел набрать кондиции к предстоящему матчу с «Барселоной» в чемпионате Испании. Отметим, что полузащитник «сине-гранатовых» Иван Ракитич вызов в сборную получил.

    Матч между Россией и Хорватией пройдeт 17-го ноября в Краснодаре на стадионе местной «Кубани».

    Источник: Marca

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    27.10.2015 15:28
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