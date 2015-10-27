Шикунов: «Победа над «Локомотивом» полностью тренерская»

В чем «Локо» слабее ЦСКА? В судействе! Обозреватель Sovsport Цыбанев . «Локо», зная о своем ограниченном ныне энергоресурсе, при свидании с бердыевскими воинами тыла наверняка стремился забить побыстрее. И своего добился. А дальше со большой вероятностью победу бы удержал – по части надежного счетосохранения красно-зеленым трудно найти равных.
Но арбитру Вилкову как-то не понравилось некое почти незаметное движение, с помощью которого Ниассе вышел на ударную-голевую позицию. И гол Вилков отменил.
Окей, разумеется, арбитр имеет право на авторскую трактовку эпизода.
Да только вот в августовском матче ЦСКА с тем же «Ростовом» главный судья закрыл глаза на куда более откровенную агрессию Вернблума в чужой штрафной, предшествовавшую второму взятию донских ворот – и обеспечившую лидеру три полновесных очка.
И получается: Вернблуму можно – а Ниассе нельзя. А вспомнить недавний стыковой матч ЦСКА с «Локо» - так то же самое. Чорлуке нельзя орать на арбитра, его изгоняют с поля.
Словом, остался осадочек после вчерашнего. Едва «Локомотиву представился шанс приблизиться к лидеру на расстояние вытянутой руки, как его словно осадили: дескать, такой конкурент лидеру не нужен, отойдите-не мешайтесь...
Вице-президент "Ростова" Александр Шикунов поделился мнением о матче 13-го тура Российской футбольной Премьер-лиги с "Локомотивом" (2:0), отметив роль главного тренера Курбана Бердыева в победе.
– Знали, что "Локомотив" провел тяжелый матч в Лиге Европы. Выдержали первый тайм, выполнили план на игру. Это тренерская победа.
– "Ростов" после трети чемпионата идет на четвертом месте. Какие-то корректировки в задачи на сезон будете вносить?
– Мы идем шаг за шагом. Впереди у нас серьезная игра с "Динамо". Москвичи после обидного для себя поражения от "Спартака" злые. Рассчитываем, что болельщики забьют стадион до отказа, – сказал Шикунов.