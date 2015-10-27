Берлускони хочет пригласить в «Милан» Конте

Наставник сборной Италии Антонио Конте может быть назначен тренером «Милана» в самое ближайшее время.

На этом посту его хочет видеть лично владелец «россонери» Сильвио Берлускони. Сейчас главным тренером «Милана» является Синиша Михайлович, возглавивший команду перед началом нынешнего сезона. После девяти туров его команда расположилась на 10-ом месте в Серии А, имея в своем активе всего 13 очков.

Конте встал у руля сборной после Чемпионата мира в Бразилии и уже успел вывести ее на Евро-2016. Перед этим, Конте возглавлял «Ювентус», с которым трижды выигрывал скудетто.