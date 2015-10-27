Энрике: «Маскерано? Ругательства на поле – это обычное дело»

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике поделился мнением о поведении полузащитника Хавьера Маскерано в матче девятого тура испанской Примеры с "Эйбаром" (3:1). Напомним, аргентинец был удален с поля за оскорбление арбитра.



"Ругательства на поле – это обычное дело, хотя, конечно, нужно исправлять ситуацию. Слова Маскерано не были обращены в адрес арбитра или его помощника. Если каждый раз, когда на поле произносятся ругательства, дисквалифицировать игрока на четыре игры – это очень суровое наказание. Маскерано сказал типичное для аргентинца "...твою мать!". Для них это то же самое, как когда мы в Испании употребляем восклицание "дерьмо!" или что-то в этом роле. Нужно просто посмотреть, как это сказал Хавьер, в какую сторону смотрел. Разумеется, нужно стараться не употреблять такие выражения", – сказал Луис Энрике.

